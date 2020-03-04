65 yaşındaki Başende Diren'in okuma aşkı - Son Dakika
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65 yaşındaki Başende Diren'in okuma aşkı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 çocuk ve 3 torun sahibi 65 yaşındaki Başende Diren, üniversite sınavına hazırlanıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 çocuk ve 3 torun sahibi 65 yaşındaki Başende Diren, üniversite sınavına hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne giden Diren'in, 23 yaşında yarım bıraktığı üniversite öğrenimini yeniden gerçekleştirmek için çaba gösterdiği belirtildi.

Kursta gençlerle aynı sırayı paylaşan ve derslerine dört elle sarılan Başende Diren'in 42 yıl sonra yarım kalan hayalini tamamlamak istediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diren, 20 yaşındayken Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulunu kazanıp üniversite öğrenimi için kente gittiğini ancak 23 yaşında okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirtti.

Yarım kalan üniversite hayatını sürdürmek için belediyenin açtığı üniversite hazırlık kursuna katıldığını aktaran Diren, şunları kaydetti:

"İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkan sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlar. Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. 'Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir?' diye düşündüm. Çünkü ben bir babaanneyim. Torunum var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değilim de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyor."

Diren, üniversite sınavını kazanarak turizm bölümünde okumak istediğini ifade etti.

65 yaşındaki Başende Diren'in okuma aşkı

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:09 Kaynak: AA
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