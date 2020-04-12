65 yaşındaki engelliden Milli Dayanışma Kampanyasına destek - VAN - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şevket Ülgen, engelli aylığının 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yardımlar devam ediyor.

İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi'nde kendisi gibi engelli eşiyle yaşayan Ülgen, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin kendisine teslim ettiği aylığının 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası için açılan hesabına yatırmaları için ekiplere verdi.

Parayı ilgili banka hesabına yatıran ekipler, dekontunu da Ülgün'e teslim etti.

Devletin sürekli kendilerine yardım ettiğini belirten Ülgen şöyle konuştu:

"Akraba ve komşularımızın desteği ile geçiniyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasından çok memnun oldum ve destekliyorum. Engelli aylığımdan 500 lira bağış yapmak istedim. Devletimiz bize sürekli yardım ediyor, ben de katkıda bulunmak istedim."