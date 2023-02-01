65 yaşındaki eşini keserle öldürüp, intihar etmiş - Son Dakika
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65 yaşındaki eşini keserle öldürüp, intihar etmiş

01.02.2023 14:12
65 yaşındaki eşini keserle öldürüp, intihar etmiş

GİRESUN'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten Ali Tetik'in (70), keserle başına vurduğu Sevim Tetik'i (65) öldürüp, mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

GİRESUN'un Görele ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan çiftten Ali Tetik'in (70), keserle başına vurduğu Sevim Tetik'i (65) öldürüp, mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Burunucu köyünde meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü. Sevim Tetik'in başında darp izleri tespit edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışma başlatan jandarma, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, Sevim Tetik'in cesedinin yanında keser bulundu. Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Güncel, Son Dakika

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