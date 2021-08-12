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65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor - Son Dakika

65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor

12.08.2021 22:40

65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor 65 yaşındaki üniversiteli olan halk ozanı Todil, derslerine 30 kilometre mesafedeki internet kafede çalıştı, sınava da 86 kilometre mesafedeki Kozan'da girdi Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gürümze mahallesi'nde yaşayan...

65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor

65 yaşındaki üniversiteli olan halk ozanı Todil, derslerine 30 kilometre mesafedeki internet kafede çalıştı, sınava da 86 kilometre mesafedeki Kozan'da girdi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gürümze mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki halk ozanı Aşık Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere adeta taş çıkarıyor. Suyu, interneti olmayan köyünde sınava hazırlanmak için 30 kilometre mesafedeki internet kafeye giden Todil, imkansızlıkların başarıya engel olmadığını üniversiteyi kazanarak belgeledi.

Feke'nin internet ve suyu bulunmayan kırsal mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Eyyübi Todil önce liseyi dışardan bitirdi. Ardından 2020 yılında girdiği üniversite sınavında başarılı olarak Anadolu üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Bu yıl Osmanlı Grameri dersini de alan Todil, üniversite başarısı ile gençlere örnek oldu. Susuz ve internetsiz köyü için resmi başvurulardan sonuç alamayan 65'lik üniversiteli halk ozanı, yetkililere sesini duyurabilmek için de sazı eline aldı.

"Yazdı olmadı, Sazı ile söyledi"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca su için başvuru yaptığını kaydeden Eyyübi Todil " Açık liseyi 2 sene önce bitirdim. Sınava girdim, 4 yıllık edebiyat fakültesini kazandım. AYT 258, TYT'den 196 aldım. Şuan Osmanlı Türkçesi gramerine çalışıyorum. Benim aracım yok. Okul masraflarım nedeni ile araba alamadım. Okumanın makam için olmadığını göstermek istiyorum. Gençler bana nereye atanacaksınız diye soruyor. Ben atanmak için değil imkansızlıklara rağmen başarılı olduğunu göstermek istiyorum. Osmanlı Türkçesi grameri biraz zor. Ama başarılı olacağıma inanıyorum. Bu yıl güz döneminde onur belgesi aldım. Kırsalda ki imkansızlıklar olmasa daha da başarılı olurum" dedi.

Halk ozanı Todil, yaşadığı mahalleye 2 buçuk senedir su hizmeti verilmediğine dikkat çekerek "Nereye başvurduysam sonuç alamadım. Oğlum kaza yaptı, onun aracı da gitti. El arabası ile suyu eşimle birlikte taşıyorum. Yetkilerden ricam artık bizi görsünler; bu kırsalda yolumuz, internetimiz suyumuz yok" diye de dert yandı.

Eşi Saniye Todil de okumanın yaşı olmadığını ifade ederek en büyük sorunlarının internet, su olmadığı için büyük zorluk yaşadıklarını kaydettiler.

Aşık Todil sazını eline alarak çaresizliğini yetkililere anlatmak için mücadele ederken, üniversiteyi bitirdikten sonra ALES sınavlarına girerek yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor
65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor
65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor
65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor

Osmanlı, Kozan, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaşındaki Halk Ozanı Eyyübi Todil, okuma azmi ile gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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