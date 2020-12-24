65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor - Son Dakika

65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor

24.12.2020 08:09
65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 13 yıldır topladığı yardımlarla sokak kedilerini besleyip bakımını yapan Fadime Bastık (65), "Kediler benim mutluluğum, beni hayata bağlıyorlar" dedi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 13 yıldır topladığı yardımlarla sokak kedilerini besleyip bakımını yapan Fadime Bastık (65), "Kediler benim mutluluğum, beni hayata bağlıyorlar" dedi.

İskenderun'da yaşayan Fadime Bastık, 13 yıldır topladığı yardımlarla sokak kedilerinin besleme ve bakımını yapıyor. Hayvanseverler, emekliler, esnaf ve öğrenciler kedilere yiyecek alması için Fadime Bastık'a yardım ediyor. Kedileri her gün salam, tavuk kırıntısı, ciğer ve kuru mama ile beslediğini aktaran Bastık, "Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar" dedi. Tedavi edilmesi gereken kedilerin bakımlarıyla da ilgilendiğini kaydeden Bastık, vatandaşlara da her gün kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.

Öğrenciler, emekliler, iş yerleri ve hayırseverlerin kedilere yiyecek alması için kendisine yardım ettiğini dile getiren Fadime Bastık, İskenderun sokaklarında kedileri salam, tavuk kırıntısı, ciğer ve kuru mama ile beslediğini aktardı. Çevresinde 'Kedilerin Fadime Ninesi' olarak tanındığını ve sokak kedilerinin kendisini gördüklerinde sevgi gösterisinde bulunduklarını aktaran Bastık, "13 yıldır onlara bakıyorum. Kediler benim dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar. Ben yatayım hemen üzerime çıkarlar. Benim zamanım belli olmaz, her gün sabah, öğlen, bazen akşam gelirim onları beslerim, severim. Kedilere bir zarar geldiğinde çok üzülüyorum" diye konuştu.

Arabanın altında kalıp yaralanan bir kediye baktığını söyleyen Bastık, "Üçüncü günü bugün. Ona bakıyorum, yemeğe alıştırıyorum. Mutlu oluyorum bunlarla. İnsanlardan hayır gelmez. Bunların duası çok büyük" dedi.


65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor
65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor
65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor
65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor
65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor

İskenderun, Esnaf, Tavuk, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65 yaşındaki kadın, 13 yıldır sokaktaki kedileri besliyor - Son Dakika


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