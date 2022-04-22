65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı - Son Dakika
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65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı

22.04.2022 09:45
65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı

Kayseri'de Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde covid aşısını olan 65 yaşındaki kadın hasta, aile hekimi ve ebeye saldırdı.

Kayseri'de Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde covid aşısını olan 65 yaşındaki kadın hasta, aile hekimi ve ebeye saldırdı. Sağlık çalışanının boğazına tırnaklarını geçiren yaşlı kadın için suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, covid aşısı yaptırmak için merkeze gelen L.S. (65), aile hekimi olarak görev yapan doktor Tuba Karauz ile ebe Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. İddiaya göre burada Karauz'a hakaret eden L.S., ebe Fatma Bozbıyık'ın boğazına saldırdı. Boğazından yaralanan Bozbıyık, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Sağlık Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlimiz Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde 65 yaşındaki bir kadın hasta; üyelerimiz Aile Hekimi Tuğba Karauz ile Ebe Fatma Bozbıyık hanımefendiye önce hakaretlerle sözlü saldırıda bulunuyor. Daha sonra hızını alamayan kadın hasta Ebe Fatma Bozbıyık hanıma fiziki şiddet uygulayarak boğazını sıkıyor, tırnaklarını boğazına geçirerek kanamasına mahal veriyor. Hemen arkadaşlarımız beyaz kod vererek adli inceleme için suç duyurusunda bulundu. Arkadaşlarımız darp raporu alarak gerekli adli müracaatlarda bulundu" dedi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine kimsenin anlam veremediğini de sözlerine ekleyen Ünal; "Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın ifadesine göre teyze covid 5. doz aşısını uyguladıktan sonra odaya girerek ağza alınmayacak hakaretler savurduktan sonra ebe hanım 'teyze neden öyle konuşuyorsun' deyince boğazına saldırıyor. Olayın tamamı bu şekilde. Ne olduğuna kimse mana verememiş, aniden gelişen durum" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesini isteyen Türk Sağlık Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal; "Her zaman savunduğumuz şu; sağlıkta şiddeti uygulayanlar mutlaka tutuklu yargılanmalı ve sağlık kurum kuruluşlarında bu kişiler cebinden ücret ödeyerek sağlık hizmeti almaları ısrarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı
65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı
65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı

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Mustafa Kızıklı, Kocasinan, Hakaret, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı - Son Dakika


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