65 yaşındaki kayıp kadın bulundu - Son Dakika

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

-Hayvan otlatmaya giden ve kaybolan kadın hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu

DENİZLİ - Denizli'de hayvan otlatmaya giden ancak bir anda ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu. Yaşlı kadına AKUT, AFAD, TRAC, DAK ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 24 saat sonra ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahalllesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sultan Uzunel (65), hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uzunel'den bir daha haber alınamayınca ve otlatmaya götürdüğü hayvanları da bulunmayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma öncülüğünde AFAD, TRAC, AKUT, DAK ve İHH ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uzunel yaklaşık 24 saatin sonunda kaybolduğu mahalleden 15 kilometre ilerideki dağlık arazide bulundu. Yaşlı kadının geçici hafıza kaybı yaşadığı ve geçmişe dair bir şey hatırlamadığı öğrenilirken, Uzunel sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.