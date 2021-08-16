65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi

Ülkesinden kaçan Afgan Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama! Kendini bu sözlerle savundu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Başar, şimdilerde Muğla Bodrum'da tatil yapıyor. 65 yaşındaki usta oyuncu, siyah bikinisiyle de objektiflere takıldı.

ARKADAŞLARIYLA KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ

Denize girmek yerine iskelede güneşlenen Oya Başar, elinden suyunu başından bandanasını düşürmedi. Aşırı sıcakta denize girmek yerine su içerek serinlemeyi tercih eden usta oyuncu arkadaşlarıyla iskelede bol bol sohbet etti.

TİYATRO İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Plastik Aşklar oyunuyla sahneye çıktı. Başar'a Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği Plastik Aşklar oyununda Begüm Birgören eşlik etti.