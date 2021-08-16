Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Başar, şimdilerde Muğla Bodrum'da tatil yapıyor. 65 yaşındaki usta oyuncu, siyah bikinisiyle de objektiflere takıldı.
Denize girmek yerine iskelede güneşlenen Oya Başar, elinden suyunu başından bandanasını düşürmedi. Aşırı sıcakta denize girmek yerine su içerek serinlemeyi tercih eden usta oyuncu arkadaşlarıyla iskelede bol bol sohbet etti.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Plastik Aşklar oyunuyla sahneye çıktı. Başar'a Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği Plastik Aşklar oyununda Begüm Birgören eşlik etti.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi - Son Dakika Magazin