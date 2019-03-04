Son Dakika Haberleri: 65 Yaşındaki Usta, Kızak Yaparak Geçimini Sağlıyor

65 Yaşındaki Usta, Kızak Yaparak Geçimini Sağlıyor

1 saat önce

Muş'ta yaşayan 65 yaşındaki ağaç ustası, dağdan topladığı kuru odunlarla kızak yaparak geçimini sağlıyor.

65 Yaşındaki Usta, Kızak Yaparak Geçimini Sağlıyor, System.String[]
Muş'ta yaşayan 65 yaşındaki ağaç ustası, dağdan topladığı kuru odunlarla kızak yaparak geçimini sağlıyor.

Kale Mahallesi'ndeki toprak evinde ağaç ürünleri üreterek geçimini sağlayan 65 yaşındaki Musa Korkmaz, kurumuş ağaçları değerlendirerek kızak, kürsü ve balta sapı üretiyor. Dedesinin usta olduğunu dile getiren Korkmaz, "Köyde oturuyorum. Dedem ustaydı. Ben de bu mesleği ondan öğrendim. Kızak, kürsü, satır sapı yapıyorum. 65 yaşındayım. 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dedemden sonra ben de bu mesleği sürdürdüm. Kurumuş ağaçları ormandan toplayıp getiriyorum ve kızak yapıyorum. 2 günde bir kızak yapabiliyorum. Kızak fiyatı 500-600 TL arası değişiyor. Kızaklarla genelde çeper, saman, ot taşıyorlar. Geçim kaynağımı kış aylarında kızak yaparak sağlıyorum" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Kale, Muş, Güncel
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