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65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden çağrı: Kırılgan grupların afet planlamalarındaki eksiklikleri giderilmeli - Son Dakika

65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden çağrı: Kırılgan grupların afet planlamalarındaki eksiklikleri giderilmeli

07.02.2022 17:29
65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden çağrı: Kırılgan grupların afet planlamalarındaki eksiklikleri giderilmeli

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaşlılar ve bakım/destek ihtiyacı olan tüm kırılgan gruplar açısından afet planlamasındaki eksiklerin acilen giderilmesi hayati öneme sahiptir" denildi.

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaşlılar ve bakım/destek ihtiyacı olan tüm kırılgan gruplar açısından afet planlamasındaki eksiklerin acilen giderilmesi hayati öneme sahiptir" denildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Isparta ilimizde yoğun kar yağışının neden olduğu ve geniş kesimleri etkileyen elektrik kesintisi acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Kentlerimiz, köylerimiz afet durumları karşısında büyük ölçüde hazırlıksız. Ülkemizin afet sonrası müdahale ve yardım kapasitesinde memnunluk verici artış olmasına karşın, afet öncesi hazırlık ve bütünleşik planlamadan oluşan risk yönetiminde büyük eksikler var. Elektrik kesintilerinde can kaybı olmaması sevindiricidir" ifadelerine yer verildi.

"MEDİKAL DESTEĞE İHTİYACI OLAN AİLELER CİDDİ STRES YAŞADI"

Bütünleşik planlama ve hazırlığın hayati bir öneme sahip olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan 70 yaşında bir vatandaşımızın, bu kriz ortamında kendisine ulaşan, sağlığını, esenliğini kontrol eden, müdahale ihtiyacını değerlendiren biri olmadan hayatını kaybettiği ve durumun birkaç gün sonra ancak komşuların ilgilenmesiyle ortaya çıktığı da bir gerçektir. Ayrıca, evde, oksijen tüpü gibi medikal desteğe ihtiyacı olan veya hareketliliği kısıtlı hastaları bulunan ailelerin ciddi stres altında kaldıkları da görülmüştür."

AFET YÖNETİMİNE İLİŞKİN UYARI VE ÖNERİLER

Dernek, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu danışmanlığında hazırladığı afet yönetimi uyarı ve önerilerini de paylaşarak şu noktalara dikkat çekti:

'Afet Yönetimi'nin sadece insanları enkaz altından kurtarmak, hastaneye yetiştirmek, yangın söndürmek gibi müdahaleler olmadığını, aksine en büyük önceliğin insanları tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetlerin öncesinde azaltmak olduğunu anlamak, benimsemek ve kentlerimizi, köylerimizi buna göre hazırlamak durumundayız.

"Her şeyden önce, her yerleşim yerinin kendi koşullarına göre hazırlanmış, kes-yapıştır olmayan, katılımcı, kapsayıcı planlamalar yapılmalıdır.

"Yerel yönetimler, kendi yetki alanlarında afetlerden etkilenecek yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseleri önceden belirlemeli ve destek grupları oluşturulmalı, afet uyarısı yapıldığında bu kişilere ya da ailelerine, komşularına ve onlardan sorumlu destek gruplarına ulaşarak özel olarak uyarmalı, gerekiyorsa hızla tehdit altındaki bölgeden uzaklaştırabilecek ya da tahliye edilemeyecekleri durumlar için portatif ısıtıcı, sağlık vb. malzemelerin acilen temini için hazırlıklar yapmalı.

"Yerel yönetimler afet sırasında sağlık ve esenliklerini kontrol edebilecek kapasiteyi oluşturmalı, bunun için gerekiyorsa destek grupları ile tüm gönüllüleri seferber etmeli, yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseler, özellikle akıllı telefon gibi dijital araçları kullanmak konusunda eğitilmeli ve dayanışma amaçlı sosyal medya gruplarına dahil edilmeli, yaşlı ve kırılgan durumda kişilerin aile bireyleri, yakınları, komşuları bu kişilerle ilgili hazırlıklar konusunda önceden bilgilendirilmeli, planlamanın aktif paydaşı olarak eğitilmeli ve onların ihtiyacına özel acil durum malzemeleri hazır bulundurulmalıdır."


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Isparta, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden çağrı: Kırılgan grupların afet planlamalarındaki eksiklikleri giderilmeli - Son Dakika


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