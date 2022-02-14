65 YIL SONRA SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLADILAR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mehmet Nasıroğlu (91), 65 yıllık eşi Elif Nasıroğlu'nu (80) 14 Şubat Sevgililer Gününde koluna takarak kutladı.

Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk,18 torun sahibi Mehmet ve Elif Nasıroğlu,14 Şubat'ta torunlarının ısrarı üzerine 65 yıl sonra eşini koluna takarak yürüyüş yaparak Sevgililer Gününü kutladı.

Mehmet Nasıroğlu, 1957 yılında görücü usulüyle komşularının kızı Elif ile evlendiklerini ifade etti. Bu evliliklerinde 7 çocukları, 18 torunları ve 2 de torunun çocukları olduğunu anlatan Nasıroğlu, 65 yıllık evlilik hayatımızda ufak tefek tartışmalar haricinde büyük bir kavgamız olmadı, birbirimize asla küsmedik. Bir günde eşime kötü söz söylemedim, ondan da bir kötü söz duymadım. Evliliğimizin bugüne kadar sürmesinde en önemli unsur saygıdır dedi.

Elif Nasıroğlu ise eşinin evlilik boyunca kendisine kötü bir sözü olmadığını, tüm huylarını sevdiğini belirterek, 'Uzun evliliğin sırrı önce çiftlerin birbirine saygılı, anlayışlı olmasıdır diye konuştu.