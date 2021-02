65 yıldır değerli çantaları çöpe gitmekten kurtarıyor - Son Dakika

Bursa'da 65 yıllık usta, değerli çantaları çöpe gitmekten kurtarıyor.

Bursa'da tarihi çarşıda babasından öğrendiği mesleği icra eden Ramazan Kurtuluş (82), ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Her sabah erkenden dükkanını açan emektar usta, tam 65 yıldır çanta tamirciliği yapıyor. Sağlıklı ve dinç olmasını düzenli çalışmaya borçlu olan usta, tek başına her gün onlarca çantayı tamir ederek çöpe gitmekten kurtarıyor. Ramazan ustaya her gün değerli ve değersiz onlarca çanta tamir için geliyor. Gelen bu çantaları büyük bir titizlikle tamir eden usta, onları ilk günkü güzelliğine kavuşturuyor.

Ramazan Kurtuluş, tamir ücreti olarak 5 ila 20 lira arasında ücret alıyor. Bu mesleğe rağbet olmadığı için yanında yetiştirecek çırak bulamıyor ve bütün işi ilerlemiş yaşına rağmen kendi yapıyor.

Balkanlar'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Ramazan Kurtuluş, "Ben bu işi babamdan öğrendim. 65 yıldır her gün yılmadan sökülmüş ve yırtılmış çantaları tamir ediyorum. Yaptığım işe göre 5 ila 20 lira arasında ücret alıyorum. Bu sayede çantalar çöpe gitmekten kurtuluyor. Bu işte çırak bulamıyorum. Gençler bu işi sevmiyor. Bu işi öğrenmek için gelen zor bulup kaçıyor. Ben bu işi zevk alarak yapıyorum. Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen bana zor gelmiyor" dedi. - BURSA