Son Dakika Haberleri: 650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, motosikletli A.Y., ödeme yapmak için TIR parkına giden firma sahibinin aracının camını kırarak içinde 650 bin TL bulunan çantayı çaldı.

650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, motosikletli A.Y., ödeme yapmak için TIR parkına giden firma sahibinin aracının camını kırarak içinde 650 bin TL bulunan çantayı çaldı. Kaçmaya çalışan A.Y., firma sahibi ve çevredekiler tarafından yakalandı. A.Y.'nin ifadesinde soygunu birlikte planladığını söylediği 3 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde,  Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Demir fabrikasına hurda temininde bulunan taşeron firmanın sahibi S.T. ve çalışanı H.B., TIR parkında hurda getirenlere para ödeyeceği sırada A.Y. motosikletle geldi. A.Y., tabancayla S.T.  ve H.B.'nin aracının arka camını kırıp, arka koltukta bulunan para dolu çantayı aldı. İçinde 650 bin TL olan çantayla kaçmaya çalışan A.Y., firma sahibi, çalışanı ve TIR parkındaki sürücüler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine gelen polis, parayı çalmaya çalışan A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. ifadesinde soygunu S.P., E.Ö. ve M.T. ile birlikte planladıklarını söyledi. İfade üzerine, polis 3 kişiyi de gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:02 Kaynak: DHA
Kocaeli, Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 tonluk "Cemil", 45 bin TL'den satışa çıkarıldı Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor! Giriş ücretleri bin liraya kadar çıkıyor Kurban kesecekler dikkat! Bu kurallara uymayanlara 72 bin TL'ye kadar ceza kesilecek Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 20:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]