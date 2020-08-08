650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi - Son Dakika

650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi

Ankara'ya 100 kilometre mesafedeki Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz beldesinde bulunan 6 asırlık hasta çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman ekiplerinin çalışmalarıyla tedavi edildi.

650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi, System.String[]

Ankara'ya 100 kilometre mesafedeki Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz beldesinde bulunan 6 asırlık hasta çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman ekiplerinin çalışmalarıyla tedavi edildi.

Yeşilözüm Dayanışma ve Doğamızı Koruma Derneği Başkanı Mühendis Ali Ulubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın kolu Kirmir Çayı'nın kenarında bulunan ve asıl adı Keşanuz (Kesenöz) olan beldenin tarihinin 3 bin yıl öncesine dayandığını anlattı. Yeşilöz'ün yemyeşil örtüsü, temiz havası, coğrafi güzellikleri, çok katlı tarihi mağaraları ve ortasından geçen Kirmir Çayı'nın ziyaretçileri adeta büyülediğini ifade eden Ulubay, beldenin 1960 yılında bol yeşil alana sahip olması nedeniyle "Yeşilöz" adını aldığını söyledi.

Bu isimle bütünleşen tarihi çınar ağacının yörede "saklı cennet"i andıran belde halkı ve ziyaretçiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ulubay, şu bilgileri verdi:

"Yeşilöz beldesinin simgesi olan tarihi çınar ağacı, beldenin Han Önü Meydanı'nda asırlardır halka gölgesini sunuyor. Beldenin ortak mirası çınar ağacının gövdesi, son dönemde kurtlandı ve mantar nedeniyle hastalandı. Dolayısıyla çevredeki evler için de risk teşkil ediyordu. Bunun üzerine ağacın tedavisine ait ilk çalışmaları Yeşilözüm Dayanışma ve Doğamızı Koruma Derneğinin girişimleriyle başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye'deki en iyi uzmanlar köyümüze davet edildi. Çınarımız, kurtlarından temizlendi ve tedavi edildi. Çınar ağacımız için yeni bir sayfa açıldı."

Örnek çalışmalardan biri

Ulubay, çınar ağacının tedavisinin insana, doğaya ve tarihe gösterilen saygı açısından farkındalık yaratacak örnek çalışmalardan biri olduğuna işaret ederek, "Çınar ağacımız artık yaşayacak ve gelecek kuşaklar da ataları gibi şenliklerini, festivallerini onun gölgesinde yapacak." dedi.

Yeni kurulan derneğin doğayı koruma çalışmalarının yanında, sosyal yardımlaşma ve beldenin değerlerini gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını anlatan Ulubay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü desteği ile yapılan çalışma sonucunda anıt ağacımız tescil edilerek koruma altına alınacak, ziyaretçilerini zaman içinde tarihi bir yolculuğa çıkaracak. İlgililere ve destek sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Hasta ağaç nasıl tedavi edildi?

Orman Mühendisi Uğur Gökceoğlu ise anıt çınar ağacının yaşının 650 yaşında olduğunun tahmin edildiğini vurgulayarak "Bakım çalışmamızda önce kırık dalların budamasını yaptık. Daha sonra yara yüzeyleri, kovuk kısımları yeniledik. Böcek ve mantara karşı ilaçlama yapıp, çam katranı tatbik ettik. Çapa yapıp gübresini atarak bakım çalışmasını tamamlamış olduk." bilgisini verdi.

Belde halkı çınar ağacının iyileşmesinden memnun

Belde sakinlerinden Necati Altındal ise tarihi çınarın gölgesinin yöre halkı için yıllar boyu düğün, nişan gibi etkinliklerde toplanma yeri olduğunu ifade ederek "Ağacın gölgesinde bütün halk toplanırız. Ancak zamanın birinde meydana gelen bir yangında iki ev, cami ve çınar zedelendi. Çınarın daha güçlü olması için gereken ihtimam gösterildi. Çınarımız eski güzelliğine kavuştu. Ağacımızı ebedi yaşatmak istiyoruz. Bu işe önder olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kısmet Müvezzi ise çocukluğundan beri oyunlar oynadığı ağacın tüm belde halkı için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek ağacı hastalıktan kurtarıp tekrar eski haline dönüştüren ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yaşar Yurtseven ise doğup büyüdüğü beldenin çınarının çocukluk yıllarında binlerce kuşa ev sahipliği yaptığını, kervanlarla gelenlerin ağacın yapraklarını topladığı bilgisini verdi. Yurtseven, ağacın yeniden eski haline dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilöz, Ankara, Güdül, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi - Son Dakika
YORUMLAR (3)
  • Cengiz Özdemir: Ali tebrik ederim. Derneğimiz senin ve yönetimdeki arkadaşların büyük gayretlerinle hizmetlerini sürdüreceklerdir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Cengiz Özdemir: Ali tebrik ederim. Derneğimiz hedeflediği hizmetlerini adım adım gerçekleştirecektir. Senin girişimciliğin veazmin bunun bir göstergesidir.Selmlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Cengiz Özdemir: Ali tebrik ederim. Derneğimiz hedeflediği hizmetlerini adım adım gerçekleştirecektir. Senin girişimciliğin veazmin bunun bir göstergesidir.Selmlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı         
12:59
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı         
12:08
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber         
11:38
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok         
11:32
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti         
21:18
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor         
21:06
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı         
19:03
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor         
18:12
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti         
17:44
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 17:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 650 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei