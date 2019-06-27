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650 yıllık köy camiye kavuştu

49 dakika önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen ve köy statüsünden mahalleye dönüştürülen İkizyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen ve köy statüsünden mahalleye dönüştürülen İkizyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
İlçeye 8 kilometre mesafede bulunan İkizyurt Mahallesi'nde, mahalle sakini Afer Varol, arsasını cami yaptırılması için bağışladı. İstanbul'da yaşayan iş insanı Ümit Sözcü de caminin yapımını üstlendi.
İnşaat çalışmaları tamamlanan cami törenle ibadete açıldı.
Törende konuşan Kaymakam Tayfun Deli, Türkiye'nin hayır konusunda dünyada örnek bir ülke olduğunu söyledi.
Hayır işlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Deli, "Dünyanın milli gelirine göre en çok hayır yapan ülkesiyiz. Koskoca Amerika bizim kadar hayır yapamıyor. Yetimlere, garibanlara her zaman sahip çıkan, yardım eden ülke biziz. Bu caminin yıllar sonra ilk defa bu mahallemize yapılmasında emeği olan, arsasını bağışlayan ve caminin yapımını üstlenenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
650 yıl sonra camiye kavuştular
İkizyurt Mahallesi Muhtarı Edip Kılıç da mahallenin geçmişinin 650 yıl öncesine dayandığını dile getirdi.
Kılıç, "Mahallemizde cami olmadığı için ibadetlerimizi ilçe merkezine veya komşu köylere giderek yapıyorduk." dedi.
İş insanı Ümit Sözcü de duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Rabbim bu yaptığım hayırları inşallah anneme gösteriyor. Benim için doyduğum yer de kıymetlidir fakat doğduğum yerler de kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Sevinç de yerleşim yerinin kurulduğu günden bugüne kadar hiç camisinin olmadığını söyledi.
Dernek olarak bu durumu Sözcü ile paylaştıklarını ifade eden Sevinç, "İş insanımız Ümit Sözcü, bu konuda duyarlılığını gösterdi. İlk defa ezan sesi duyuldu, mahallemizde ilk defa namaz kılacağız." şeklinde konuştu.
İlçe müftüsü Osman Aluç'un okuduğu duanın ardından kurban kesildi.
Camide kılınan ilk namaz sonrasında cemaate yemek ikramında bulunuldu.
650 yıllık köy camiye kavuştu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Sivas, Akıncılar, Sözcü, Güncel
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