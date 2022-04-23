653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI - Son Dakika
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653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI

23.04.2022 11:09

ERZİNCAN'da ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı.

ERZİNCAN'da ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı. Çalışma, dron ile havadan görüntülendi.

Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar Kocatepe'deki fotoğrafının koreografisini oluşturdu. Okul bahçesindeki 900 metrekarelik alanda, 42 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde hazırlanan gösteride, 653 öğrenci yer aldı.

Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan koreografinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI
653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI
653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI
653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI
653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN KOCATEPE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI - Son Dakika


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