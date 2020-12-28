654 yıllık Murat Hüdavendigar Camisi restore ediliyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyündeki, 2017'deki depremde hasar gören 654 yıllık Murat Hüdavendigar Camii ve külliyesi restore edilmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Tarihi miraslarımızı korumayı, medeniyet hazinelerimizi ayağa kaldırmayı kendimize vazife olarak görüyoruz" dedi.

Ayvacık ilçesinde 1366 yılında Osmanlı padişahlarından Murat Hüdavendigar tarafından yaptırılan cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi ve camisi restore edilmeye başlandı. Yaklaşık 7 asırlık geçmişe sahip, çevresinde birçok sıcak su kaynağı da bulunan Murat Hüdavendigar Camii ve külliyesi için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale yapıldı. İhalenin ardından da restorasyon çalışmalarına başlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Murat Hüdavendigar Camii'nin restore edilmesiyle asırlarca daha ayakta kalacağını söyledi. Turan, "Çanakkale'mizdeki tüm tarihi miraslarımızı korumayı, medeniyet hazinelerimizi ayağa kaldırmayı kendimize vazife olarak görüyoruz. Bu bilinçle tarih, doğa ve turizm kenti Ayvacık ilçemizin Tuzla köyünde bulunan yaklaşık 700 yıla yakın tarihi olan Hüdavendigar Camii'nin de restorasyonuna başlandı. Ayvacık, Assos'u, Kazdağları ve zeytinlikleriyle yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının yaşandığı önemli bir merkez. Hüdavendigar Camii de Ayvacık'ta bulunan tarihi bir değer. Medrese ve hamamdan oluşan külliyenin bir parçası olan Hüdavendigar Camii, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk eserlerinden. Böyle eserlerimiz, şehrimizin ne denli tarihi bir mirasa sahip olduğunun da göstergesi. Ecdadın ve tarihin emaneti Hüdavendigar Camii'nin şu anda 1'inci kısım restorasyonu devam ediyor. Caminin tarihi dokusuna zarar verilmemesi için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çok yakında ikinci kısım ihalesi de yapılacak" dedi.

Murat Hüdavendigar Camii'nin köyün hem ibadet hem de turistik değeri olduğunu söyleyen Tuzla köyü muhtarı Necdi Ceylan, "Camimizde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları yapılıyor. Camimiz, 14'üncü yüzyıldan kalma Murat Hüdavendigar adını taşımakta ve turistlerin de ilgisini çekmektedir. Özellikle çevre köylerdeki vatandaşlar da cuma namazlarını burada kılardı. 2017 Ayvacık depreminden sonra camimiz zarar gördü ve atıl duruma düşmüştü. Kullanılamaz hale geldi. 2021 yılında da restorasyon çalışmaları sona erecek. 654 yıllık Murat Hüdavendigar Camii yeniden ibadete açılacak" dedi.