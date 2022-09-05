Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

05.09.2022 15:29
Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

655 karayolu üzerinde seyir halindeyken lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu.

655 karayolu üzerinde seyir halindeyken lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu. Araç sürücüsü yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde sıkıştığı bölgeden kurtarılırken, kanala saçılan sebze ve meyveleri vatandaşlar topladı.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan sebze ve meyve yüklü Hasan G. idaresindeki 67 UC 961 plakalı kamyonun Dadalı mevkiinde lastiği patladı. Lastiği patladıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon, kanala uçtu. Kamyonun kasasında bulunan sebze ve meyveler de kanala saçılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sürücü Hasan G. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile yola saçılan sebze ve meyveler bölgede bulunan vatandaşlar tarafından toplanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti' Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti' Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası Ankara'da çakarlı aracın sürücüsüne para cezası
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement