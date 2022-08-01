Kamyonet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kamyonet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı

01.08.2022 10:03

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde trafiğe çıkan kamyonet sürücüsü yoğun trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yürekleri ağza getiren anlar araç kamerasınca görüntülendi.

Düzce- Akçakoca D-655 Karayolu'nda seyreden kamyonetin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Diğer sürücüleri düşünmeden, karayolundaki yoğunluğa aldırmadan aşırı süratli araç kullanan sürücü, şerit değiştirirken de diğer sürücülerine tehlikeli anlar yaşattı.

MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Sağ şeride geçen sürücünün hızını düşürmeden en sol şeride kadar makas atarak ilerlemesi ise tepkilere sebep oldu. Diğer araç sürücüleri ise kaza yapmamak için hızlarını düşürdü. Kamyonet sürücüsünün tehlikeli sürüşü araç kamerasına yansıdı.

Kamyoneti otomobil gibi kullanan sürücü, manevralarıyla yürekleri ağza getirdi
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Kaynak: İHA

Akçakoca, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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