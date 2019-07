658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Yağlı güreşin olimpiyatı olarak kabul edilen ve tam 657 yıldır yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 658'nci kez düzenlenecek.Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak. İlk heyecanı minik pehlivanlar kol bağlayarak yaşayacak. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin her zamanki gibi renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin, Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin, birbirleriyle saatlerce güreşip can vermeleri sonrası ortaya çıktığı kabul edilir. Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak 658 yıldır devam ediyor.MUSA AYDIN: KIRKPINAR 658 YILLIK MEDENİYETİMİZTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesi'nde yer aldığını belirterek, "Kırkpınar, 658 yıllık medeniyetimiz, kültürümüz. Aynı zamanda inancımızın bir parçası. Yağlı güreşin en büyük organizasyonu. Geçen yıl buraya 2 binin üzerinde pehlivan katıldı. Bu sene yeni bir katılım rekoru kırılacağına inanıyorum" dedi.Yağlı güreş seyircisine Kırkpınar'a gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Aydın, seyir zevkini daha da artırmak için Kırkpınar'da bu yıl kural değişikliğine gidildiğini hatırlattı."BU GELENEĞE UYGUN DEĞİL"Aydın, yeni uygulamaya göre pehlivanların 40 dakika serbest güreşeceğini, galip gelenin olmaması durumunda direkt altın puanlamaya geçileceğini belirterek, "Daha önce 30 dakika sonrasında ara veriliyordu. Bu arada her güreşçinin başına en az 5 kişi geliyordu. Arkadaşı, ustası, babası, kardeşi geliyordu. Dolayısıyla Kırkpınar meydanı bir panayır alanına dönüyordu. O kargaşayı, görüntü kirliliğini engellemek için bunu kaldırdık. Aslında geleneğinde bu var. Rakip müsaade ederse yağ, su isteyebilir. Orada bir sıkıntı yok, birkaç kez de alabiliyor. Ancak bu performans sporu. Dayanıklılığı gerektiren bir spor. Bir güreşçi rakibini yormuşsa, tam yeneceği vakit diğer güreşçi, 'Ben su istiyorum' derse bu olmaz. Bu geleneğine de uygun değil" ifadelerini kullandı."UNUTTUĞUMUZ TEKNİKLERİ YENİDEN YAĞLI GÜREŞE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"Yağlı güreşte yapılan oyun tekniklerinin puanlama sistemiyle giderek azaldığını belirten Aydın, "Kademeli olarak puanlamayı kaldırıp yağlı güreşi özüne döndürmek istiyoruz. Yağlı güreş, süre daralınca minder güreşine döndü. Pehlivanlar yarım saat bekliyor, oyun yapmıyor. Yarım saat sonra bir puan alıp işi bitiriyor. Şimdi zaman biraz daha uzayınca özellikle iddialı güreşçiler, o sıcağın altında çok beklemek istemeyecek ve rakiplerini yenmeye çalışacak. Yağlı güreşte iç kazık, paça kazık, dış kazık, sarma, künde, kılçık gibi oyunlarımız yok oldu. Seyir zevki düştü. Süre azalınca güreşçiler, 'Bir puan alıp galip gelirim, bu teknikleri yapmama, bu kadar enerji harcamama ne gerek var' diyor. Dolayısıyla yağlı güreşi, özünden de koparmış oluyoruz. O unuttuğumuz teknikleri yeniden yağlı güreşe kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yıl içinde Balıkesir'de Yağlı Güreş Kurultayı yaptıklarına değinerek, "Güreş ailesinin genel kanaati puanlamanın kalkması yönünde. Biz de hemen bu işlerin olamayacağını, kademeli bir şekilde bunun mümkün olabileceğini düşündük. Bu şekilde yeni bir uygulamaya başladık" dedi."HAKEM HATALARINI ASGARİYE İNDİRMEK İSTİYORUZ"Hakem hatalarını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Aydın, "İnsanın olduğu yerde hakem hatalarının olmaması mümkün değil. Biz bunu asgariye indirmek istiyoruz. Toplantı yaptık; arkadaşlarla kritik yenişleri birlikte kamerada değerlendirdik. Bir daha böyle bir yanlışların olmaması için gerekli uyarılarda bulunduk. Hemen karar vermemelerini, pozisyonun tekrarını her iki açıdan izleyerek birlikte karar vermelerini söyledik" diye konuştu."BÜYÜK BİR HAKEM HATASI YAŞAMADAN KIRKPINAR'I TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"Recep Kara'nın bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyeceğini açıklamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, şunları kaydetti:"Recep Kara'nın yenildiği maçta hatayı yapan hakemleri geçen sene görevden aldık. Merkez Hakem Komitesi'ni değiştirdik. Bu sene bariz, büyük bir hakem hatası yaşamadan Kırkpınar'ı tamamlayacağımıza inanıyorum. Bunun için gerekli önlemleri aldık. Hakem hatası sadece geçen sene olmadı. Bu er meydanında sadece Recep Kara'ya haksızlık yapılmadı. Yağlı güreşin içinden olduğum için biliyorum. Maalesef 1994'te İrfan Şen ile Cino Mehmet Yılmaz, 2002'de Savaş Yıldırım ile Ahmet Taşçı, 2013'te Ahmet Kavakçı ile Recep Kara güreşirken de oldu. Tabi olmamasını diliyoruz. Olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Recep Kara'nın Kırkpınar'a katılmama kararı kendi takdiri. Geçen sene çok radikal kararla meydan hakemine ve kulede bu güreşi idare eden hakemlere 1 yıl ceza verdik."Başkan Musa Aydın, Sarayiçi Er Meydanı'yla ilgili de "Çalışmalar devam ediyor. Yağlı güreşe, geleneğimize, yakışır bir er meydanının ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yenilenir diye düşünüyoruz" şeklinde görüş belirtti.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın son olarak da tüm güreş severleri Edirne Sarayiçi'ne davet ederek, "Ben bu sene de çok güzel müsabakaların olacağını düşünüyorum. Herkesi Edirne'ye davet ediyorum. Burada mücadele edecek olan tüm güreşçilerede başarılar diliyorum " şeklinde konuştu.

