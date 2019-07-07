Son Dakika Haberleri: 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale...
Son Dakika Spor Haber

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale...

7 dakika önce

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu.

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale..., System.String[]
658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya'ya gidecek. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:12:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]