658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale...
7 dakika önce
658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
658'inci tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya
'ya gidecek. - EDİRNE
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