Son Dakika Haberleri: 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı
Son Dakika Spor Haber

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı

1 saat önce

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, ikinci gün güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı, System.String[]
Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, ikinci gün güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci gün güreşleri başladı.
Öğle saatlerinde tüm güreşseverlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.
Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:39 Kaynak: AA
Kırkpınar, Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu! Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü BB Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:36:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]