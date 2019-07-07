Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı.
Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu.
Organizasyon Türkiye'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Kırkpınar, Spor
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