Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Son Dakika Spor Haber

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı.
Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu.
Organizasyon Türkiye'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Kırkpınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]