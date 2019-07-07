658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
1 saat önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:48 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı.
Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu.
Organizasyon Türkiye
'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.
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