658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor (2)
1 saat önce
- Güreşlerden genel ve detay görüntüler EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de çeşitli kategorilerde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
- Güreşlerden genel ve detay görüntüler EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri, Edirne
'de çeşitli kategorilerde devam ediyor.
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