Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor (2)
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor (2)

1 saat önce

- Güreşlerden genel ve detay görüntüler EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de çeşitli kategorilerde devam ediyor.

- Güreşlerden genel ve detay görüntüler EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de çeşitli kategorilerde devam ediyor.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor (2)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
kırkpınar, edirne, Spor
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