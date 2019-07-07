658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri havadan görüntülendi
1 saat önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:09 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı. Güreşler havadan görüntülendi.
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