Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri havadan görüntülendi
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri havadan görüntülendi

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı. Güreşler havadan görüntülendi.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:09 Kaynak: AA
Kırkpınar, Güncel
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