Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali...
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali...

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali..., System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:19 Kaynak: AA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Güncel
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