658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz...
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:24 Kaynak: İHA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz
başpehlivan oldu. - İSTANBUL
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
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