Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz...
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz...

54 dakika önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz..., System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivan oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:24 Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
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