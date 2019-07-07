658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi
36 dakika önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali öncesi dev Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:08 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nin finali öncesi dev Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi.
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