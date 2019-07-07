Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi

36 dakika önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali öncesi dev Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali öncesi dev Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Türk bayrağı Er Meydanı'nda gezdirildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:08 Kaynak: AA
Kırkpınar, Güncel
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