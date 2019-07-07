Son Dakika Haberleri: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali Ali Gürbüz ile Orhan Okulu arasında olacak.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali Ali Gürbüz ile Orhan Okulu arasında olacak.
Yarı final müsabakası için çekilen kura sonucu Orhan Okulu- Mehmet Yeşil Yeşil ile Hamza Köseoğlu-Ali Gürbüz'le eşleşti. Peşrevle tribünleri selamlayan başpehlivanlar güreşe tutuştu.
Antalyalı Ali Gürbüz ile Erzurumlu Hamza Köseoğlu arasındaki güreş sert el enselerle başladı. Ali Gürbüz, uzun boy avantajıyla rakibinin dalma planlarını boşa çıkardı. Rakibinin boşluğunda dalan Hamza Köseoğlu rakibinin bacağını yakaladı bu şansı değerlendiremedi. Pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, ayağını taktığı Hamza Köseoğlu'nu sırt açık düşürerek finale yükseldi.
İki Antalyalı'nın güreşi de ilk dakikalarda Mehmet Yeşil Yeşil'in bastırmasıyla heyecanlı başladı. Daha sonra Mehmet Yeşil Yeşil rakibini üstüne çekmek için güreşi yerde sürdürme çabalarına, Orhan Okulu da rakibini geri sürerek cevap verdi. Orhan Okulu'nun daha baskın güreştiği müsabakanın 21. dakikasında Okulu, rakibinin paçasından yakalayarak açık düşürdü. Orhan Okulu bu hamlesiyle güreşi galip tamamladı.
Başpehlivanlık güreşi Ali Gürbüz ve Orhan Okulu arasında gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Mehmet Yeşil, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
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