659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor - Son Dakika

659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor

14.10.2020 11:05
659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağına ilişkin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer yetkili mercilerin karara varacağını belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağına ilişkin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer yetkili mercilerin karara varacağını belirtti.

Başkan Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenip düzenlenemeyeceğine yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Hem federasyon olarak hem de paydaşlarımızla birlikte, Edirne Belediye Başkanımız, Kırkpınar Güreş Ağamız ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile birlikte Kırkpınar'ın yapılması konusunda üstün gayret ve irademizi ortaya koyduk. Gerekli çalışmalarımızı yaptık, ancak pandemi nedeniyle güreş için ortam kollayarak hep beklemede kaldık, istişare ettik, girişimlerde bulunduk. Salgın tabii müsaade etmedi. Ancak biz mücadelemizden, ortaya koyduğumuz iradeden vazgeçmiş değiliz." diye konuştu.

Ankara Elmadağ'da Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bu konuyu istişare ettiklerini belirten Musa Aydın, "Zor bir süreç, güreş temaslı bir spor, temaslı bir spor olduğu için yani mesafe yok, maske yok. Sağlık Bakanlığımızın, hekimlerimizin üzerinde durdukları üç şey güreşte yok. Bir de tabii süreç uzayınca pehlivanlarımızın da moral ve motivasyonu azaldı. Bu arada pehlivanlarımız da artık olacak, olmayacak bu ikilem içerisinde büyük stres yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. İşin doğrusu pandemi süreci her alanı etkilediği gibi güreşi de çok etkiledi. Yağlı güreş de etkilenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde şu ana kadar hiç güreş müsabakası yapılmadığını aktaran Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Temaslı sporların tamamı böyle, bu temaslı spor. Bazıları futbolla mukayese ediyor, tabii futbolla mukayese edilecek hiçbir durumumuz yok. Futbol tamamen profesyonel yani ben onu sporun dışında değerlendiriyorum, değerlendirilmesini de istiyorum. Futbol çok ayrı bir dünya yani, büyük bir sektör."

"659 yıllık geleneğin sekteye uğramasını hiç kimse istemiyor"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını hiç kimsenin istemediğini dile getiren Musa Aydın, şöyle devam etti:

"Bu anlamda olacağı konusunda da olmayacağı konusunda da kesin bir şey söyleyemem. Salgına bakarsanız olmayacak gibi görünüyor. Pehlivanlarımıza bakarsanız yani artık aşkları ve şevkleri kalmadığı görülüyor. Ancak tabii ülkemizin bir Bilim Kurulu var. Bağlı olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız var. Sağ olsun Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her zaman güreşin yanında, bizim yanımızda, onun da bu noktada çok büyük gayretleri var. En üstte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Tabii bu konular sadece bizim gündemimizde değil, onların da gündemlerinde var. 659 yıllık geleneğin sekteye uğramasını, 2020 yılının başpehlivansız kalmasını kimse istemiyor."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, "Bu bizim geleneğimiz, pandemi nedeniyle her şeyimizden vazgeçecek değiliz. Zaten bizim mücadele ve gayret etmemizin, yapılmasını istememizin sebebi, ana kaynağı da bu. Yani millet olarak bizim kendi değerlerimiz var, hele hele yağlı güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın bir parçası. 659 yıllık bir gelenek. Bu anlamda olmasını arzu ediyoruz, gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için zamanın daraldığını ifade eden Musa Aydın, "Önümüzde kasım ayı var, aralık ayında biraz zor olur, hele Edirne'ye baktığımız vakit, belki Antalya gibi sıcak illerimizde olsa aralık ayında da mümkün olabilir ama şu an önümüzde dar bir süreç var. İnşallah kısa bir süre sonra Sağlık Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız bir karara varacak. Biz de o doğrultuda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"12 kota hedefliyoruz, 12'siyle de inşallah madalya maçına çıkacağız"

Milli takımın Elmadağ'da devam eden kampına ilişkin de Musa Aydın, şunları söyledi:

"Güreşçilerimiz, pandemi sürecinde de çalışmalarına devam etti. Bu kampımızda pandemi sürecinde ilk defa minder çalışmasına başladık. 53 sporcuyla başladık, cumartesi günü kampımız bitiyor. 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da Dünya Şampiyonası var. Bu kampımız Dünya Şampiyonası'na hazırlık kampı."

Musa Aydın, kasım ayı başından itibaren Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya'da güreş turnuvalarının başlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Sporcularımız bir yıldır güreşmiyor. Burada turnuvalarda deneyeceğiz. Ondan sonra hızlandırılmış bir programla aralıkta yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Burada hedefimiz turnuvalar ya da Dünya Şampiyonası değil. Hedefimiz şubat ayı ve mart ayı sonunda yapılacak olimpiyat kalifikasyon turnuvaları. Ondan sonra da hedef ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları. Şu ana kadar grekoromende 2 ve serbestte 2 olmak üzere 4 güreşçimizin olimpiyat kotası var. Hedef tabii kota almak değil, olimpiyatlarda madalya almak.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Olimpiyat tarihine baktığımız zaman 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Bazı branşlarda kota almak, olimpiyatlara katılmak başarı sayılabilir ama güreş öyle değil. Güreş, Türk milletinin madalya beklediği bir branş. Türk milletinin madalya deposu olan bir branş, federasyon. Türk sporunun lokomotif branşı. O anlamda hedefimiz madalya. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum."

Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporculara ilişkin "Rıza Kayaalp, Cenk İldem, Süleyman Atlı ve Taha Akgül, 4 sporcumuz var. Geçmiş dönemde 23 kota alma hakkı bulunurken şimdi 16 kotaya düştü. Kota almak da artık zorlaştı. Hele hele son yapılan Dünya Şampiyonası çok kötü bir organizasyondu. Ancak bizim tabii 2016'da 4 kotamız varken sonraki turnuvalarda 14 kotayı tamamlayarak Rio'da ülkemizi başarıyla temsil etmiştik. Öyle inanıyorum ki burada da hem Avrupa hem dünya kota maçlarında arzu ettiğimiz kotalarımızı elde edip Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Tokyo'ya kaç sporcuyla gitmeyi hedeflediklerine yönelik de Musa Aydın, "12 kota alırsak, kadınlarda 4, grekoromende 4 ve serbestte 4, çok büyük başarı olur ama 8'den de aşağı düşmememiz lazım. Aldığımız bütün kotalarda biz madalya maçına çıkarız, güreşiriz, o potansiyelimiz var. Şu anda 6 Avrupa şampiyonu güreşçimiz kampta. Ben federasyon başkanı olduğumda bir Avrupa şampiyonumuz vardı, Taha Akgül. O anlamda potansiyelimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan kaç madalya ile dönmeyi hedeflediklerine ilişkin de "Aldığımız kotaların hepsiyle madalya maçına çıkacağız. 12 kota hedefliyoruz, 12'siyle de inşallah madalya maçına çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor - Son Dakika Spor


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