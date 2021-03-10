66 aday hafızlık icazeti almak için yarıştı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında ve kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan adaylar için "Hafızlık Tespit Sınavları" Düzce İl Müftülüğü'nde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak; tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 8-19 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmasına karar verilen 2021 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları 8-9-10 Mart 2021 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından il müftülüğünde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayanlara yönelik olarak Türkiye geneli 74 İl Müftülüğünde 84 komisyon tarafından gerçekleştirilen sınavlara, Düzce merkez ile ilçelerinden ve civar illerden olmak üzere toplamda 66 aday müracaat etti. Üç gün boyunca süren sınavda Kur'an-ı Kerimin tamamını ezberleyen adaylar, komisyon tarafından Kur'an-ı Kerimin muhtelif yerlerinden sorulan ayet ve sureleri ezbere okuyarak hafızlık icazeti almak için yarıştılar. - DÜZCE