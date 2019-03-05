66 Aylık Çocuklar, Veli İsteğiyle İlkokula 1 Yıl Erken Başlayabilecek"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydının zorunlu olduğu ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabileceği belirtilerek "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydının zorunlu olduğu ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabileceği belirtilerek "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir." açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un AA Editör Masası'nda açıkladığı okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz
konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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