66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında "Eurasian Bridge 20 Tatbikatı" - Son Dakika

"Eurasian Bridge 20 Tatbikatı"nın Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti 2021 görevini alacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, Eurasian Bridge 20 Tatbikatı'nın Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı icra edildi.

Tatbikatın fiili safhası, 14-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.