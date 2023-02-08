66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu - Son Dakika
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66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu

08.02.2023 22:47

66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu Depremzedenin çikolata isteğini duyanlar adeta çikolata yağdırdı Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 65 saat sonra sağ olarak ulaşılan 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın ilk...

66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu

Depremzedenin çikolata isteğini duyanlar adeta çikolata yağdırdı

HATAY - Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 65 saat sonra sağ olarak ulaşılan 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın ilk isteği çikolata oldu. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar adeta çikolata yağdırdı.

Hatay 600 Evler'de yaşayan Ali Sarınay depremin 65. saatinde ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altında iken ekiplerden çikolata isteyen 16 yaşındaki Ali Sarınay'a çevrede bulunan herkes çikolata verdi. Ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sahra hastanesinde yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada Ali Sarınay kurtarıldıktan sonra kendisini gözyaşları içinde bekleyen ablasına sarıldı.

Kaynak: İHA
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Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu - Son Dakika

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