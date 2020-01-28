66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ELAZIĞ depreminde, enkaz altından 66 saat sonra cansız bedeni çıkartılan Türkan Kaplan (75) son yolculuğuna uğurlandı.

66 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Türkan Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
ELAZIĞ depreminde, enkaz altından 66 saat sonra cansız bedeni çıkartılan Türkan Kaplan (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı enkazından 66 saat sonra cansız bedeni çıkarılan Türkan Kaplan için bugün Yeşil Cami'de tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı. Cenaze namazı öncesi tabut başında bekleyen acılı aileyi, Bakan Koca teselli etmeye çalıştı. Kaplan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Maden ilçesinde toprağa verildi.

BAKANLARDAN TAZİYE ZİYARETİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze namazının ardından, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evine giden Soylu ve Koca, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, incelemelerde bulunmak üzere helikopter ile Sivrice ilçesine geçti.


- Ankara
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
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