66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor - Son Dakika

66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor

02.11.2020 13:52

- 66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor 85 yaşındaki yaşlı adam 19 yaşından 85 yaşına kadar aynı bisikleti kullanmaya devam ediyor 85 yaşındaki esnaf 66 yıldır aynı bisikleti ile işe gidiyor Denizli'nin Çivril ilçesinde 85 yaşındaki esnaf Tekin Bilgin, 66 yıldır kullandığı aynı...

- 66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor

85 yaşındaki yaşlı adam 19 yaşından 85 yaşına kadar aynı bisikleti kullanmaya devam ediyor

85 yaşındaki esnaf 66 yıldır aynı bisikleti ile işe gidiyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde 85 yaşındaki esnaf Tekin Bilgin, 66 yıldır kullandığı aynı bisikleti ile işe gelip gidiyor. Hiç araç kullanmadığını belirten yaşlı adam, "Gündelik hayatımda ulaşımımı hep bu bisikletle sağladım. 66 yıldır her gün işime bu bisiklet ile gelip gidiyorum" dedi.

Çivril ilçesinde yaşan 85 yaşındaki Tekin Bilgin, 19 yaşında başladığı ve satışını yaptığı bisikletlerden bir tanesini kendisi için satın aldı. Ardından aldığı bisikleti işe gelip gitmek için kullanan Bilgin, 66 yıl boyunca aynı bisikleti ile seyahat etti. Hayatı boyunca araç kullanmadığını belirten Bilgin sürdüğü bisikletini de seneler boyunca bakımını kendisi üstendi. 66 yıldır aynı bisikleti ile işe gelip giden ve yaklaşık 70 yıldır esnaflıkla uğraşan Bilgin, kendi dükkanında bisiklet parçaları satarak geçimini sağıyor. Günlük yaşamında da ulaşım için bisikleti kullanan Bilgin, 85 yaşında olmasına rağmen sağlık sorunu yaşamadığını ve sağlığını bisiklet kullanmaya borçlu olduğunu ifade etti. Bisikletinin vatandaşlar tarafından satın almak isteyenlerin olduğunu söyleyen Bilgin, "66 yıldır bisikleti kullanıyorum. Bisikletin müşterisi çok ama satmıyorum ve emektarım benim. Bisiklet çok güzel hafif, pedalları küçük ve benim boyum kısa olduğu için daha rahat biniyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlığıma faydası oluyor ama bisiklete devamlı bindiğim için yürüyüş yapamıyorum"

Yeni üretilen bisikletlerin kullanımının kendi açısından zor olduğunu söyleyen Bilgin, "Yeni çıkan bisikletlerin pedalları büyük olduğu için onlara ayaklarım zor yetişiyor ve zorlanıyorum sürerken. Bisikleti kendim anladığım için tamire götürmedim hiç. Burada şuanda bisiklet parçaları satıyorum. Daha önceden buzdolabı ve televizyon satıyordum. Sağlığıma faydası oluyor ama bisiklete devamlı bindiğim için yürüyüş yapamıyorum" dedi.

66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor

Bisiklet, Denizli, Çivril, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor - Son Dakika


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