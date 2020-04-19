66 yıldır sıladan gurbete köprü görevi görüyor - Son Dakika
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66 yıldır sıladan gurbete köprü görevi görüyor

6 saat önce

İlk sayısı 25 Haziran 1954 günü yayımlanan Arapgir Postası Gazetesi 66 yıldır haftalık yayın hayatını sürdürüyor.

66 yıldır sıladan gurbete köprü görevi görüyor, System.String[]

İlk sayısı 25 Haziran 1954 günü yayımlanan Arapgir Postası Gazetesi 66 yıldır haftalık yayın hayatını sürdürüyor.


Futbol Federasyonu eski başkanlarından iş adamı Mehmet Ali Aydınlar ile Milli Eğitim eski bakanlarından Metin Emiroğlu'nun doğduğu ilçe olan Malatya'nın Arapgir ilçesinde 66 yıldır haftalık olarak yayın hayatını sürdüren Arapgir Postası yarım asırdan fazladır sıladan gurbete köprü görevi görüyor.


Gazetenin kurucusu Nevzat Sezer'in vefatından sonra gazeteyi omuzlarına yükleyen oğlu Kamuran Sezer, internet ortamının geliştiği ve sosyal medyanın hakim olduğu günümüzde kağıt baskı gazeteyi zor şartlarda da olsa sürdürmeye devam ediyor.


Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bulunan Arapgirlilere her hafta posta ile gönderilen Arapgir Postası gazetesinin gurbette yaşayan Arapgirlilerin, mektupla bile olsa ailelerinden zor haber aldığı dönemde önemli bir ihtiyacı karşıladığını anlatan Kamuran Sezer, Arapgir Postası sayesinde gurbet ile memleket arasındaki bağın hiçbir zaman kopmadığını söyledi.


Arapgir Postası'nın, her hafta gurbetteki Arapgirliler'e bir mektup havasında ulaştığını belirten Sezer, "Aboneler, Arapgir'deki en ufak bir ayrıntının dahi gazetede haber olarak yer almasından mutluluk duymaktadır. Ölümler, doğumlar, ağaçların çiçek açması, bahçe işlerinin başlaması, üzümlerin, dutların olması gurbetteki Arapgirliler için önem taşıyan haberler arasındadır. Gurbetçilerimiz, gazete ellerine ulaştığında memleketlerinden bir mektup gelmiş kadar mutlu olmakta, bir sonraki haftanın gazetesini özlemle beklemektedir. Arapgir Postası, bir köprü görevi üstlenmektedir ve sloganı da zaten 'Sıladan Gurbete Köprü'dür." dedi.


Arapgir Postası'nın gurbete yönelik yayınlarının yanı sıra ilçe ve bölge halkının da sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Sezer, bugüne kadar birçok sorunun çözülmesine de aracılık ettiklerini hatırlattı.


Hedef, Nevzat Sezer Vakfı ve Müzesi


Gazetenin, Nevzat Sezer adına kurulacak vakıf bünyesinde yayınlarını sürdürmesini istediğini belirten Sezer, yine babasının adını taşıyacak bir müze kurarak geçmişte kullanılan baskı makineleri başta olmak üzere eski basın teknolojilerini ve yayın eserlerini sergilemeyi planladığını ifade etti.


Arapgir Postası, 66 yıllık yayın hayatında sayısız gazetecilik ödülünün de sahibi oldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün "Anadolu Basınını Özendirme" yarışmasında, farklı tarihlerde 10 ayrı kategoride ödül kazandı. Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından da ödüle layık görüldü. - MALATYA

Futbol Federasyonu, Malatya, Arapgir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 02:16 Kaynak: İHA

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