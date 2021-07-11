660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz , Orhan Okulu, Osman Aynur , Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak.

Deste ve küçük orta boylarındaki güreşlerle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.

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