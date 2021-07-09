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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

09.07.2021 20:13

- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı Edirne 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı.

- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

EDİRNE - Edirne 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılışı Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı. Er meydanında düzenlenen tören saygı duruşunun ardından istiklal marşını okunmasıyla başladı. Geçtiğimiz Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göklere çekti.

Kırkpınar er meydanı olduğu dile getiren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, er meydanın erlerin çıktığını meydan olduğunu söyledi. Selim Kırkpınar'ın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

6 asırlık geleneği yaşamanın mutluluğu ifade eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Milletleri millet yapan ortak gelecek arzuları ve istekleridir, aynı zamanda milletleri millet yapan geçmişleridir. Kırkpınar'ı Kırkpınar yapansa milletimizin en köklü geleneği olmasıdır. Olimpiyatlardan sonra da dünyanın en köklü geleneği Kırkpınar'dır. Aslında burada 660 yıllık 6 asırlık geleneği beraberce yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için bulunuyoruz. Milletler geleneklerini yaşatmak için seçici davranıyorlar. İnşa ettikleri gelenekler için de geleceğe taşıdıkları gelenekler için de hep seçici olmuşlardır. Yağlı güreşi bu millet asırlardan beri neden yaşatıyor derseniz bunun bir tane sebebi var. Çünkü yağlı güreş Türk milletinin karakterini en iyi yansıtan spordur. Yağlı güreş sadece güreş değildir aynı zamanda yiğitlik, mertlik ve güçtür. Gücün yanında zekadır zekayı en iyi şekilde kullanabilmektir. Tutamadığınız eli, bileği kavrayamadığınız bedeni en iyi şekilde hissedebilmektir. Taktik beceri ve kabiliyettir. Bu yönleriyle yağlı güreş bizim milletimizin 'alp'lik geleneğinin de en güzel yansımasıdır. Asırlardır bu gelenek yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Kırkpınar'ı yaşatan dualı çayırın etrafındakilerdir. Kırkpınar'a Edirne ve Edirneliler olarak ev sahipliği yapmanın gururunu, onurunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Kırkpınar Edirne'dir ama Kırkpınar Edirne'den ibaret değildir. Kırkpınar aynı zamanda Antalya ve Antalyalılar demektir. Kırkpınar demek aynı zamanda Muğla ve Muğlalır demektir. Kırkpınar Ordu, Balıkesir'dir. Kırkpınar aynı zamanda Kocaeli ve Bursa demektir. Çünkü Kırkpınar'a bu insanlar da Edirneliler gibi can vermektedirler. Aynı zamanda Kırkpınar'ı yaşatan üzerine pehlivan kıyafeti giymiş küçük Pamir demektir. Güreşçilerimiz de Kırkpınar'ı yaşıyor ve yaşatıyorlar. Bizler Atalarımızdan aldığımız bu geleneği en iyi şekilde yaşamaya, yaşatmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Geçen yıl salgın nedeniyle Kırkpınar'ı yapamadık. İnşallah geçen yıldan eksik kalan bu eksiği de bu sene duble olarak beraberce gerçekleştireceğiz. Bu coşku ve heyecanı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Yaradan bütün pehlivanlarımıza güç ve kuvvet versin" şeklinde konuştu.

Bir buçuk yılın ardından 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerin başlamasının mutluluğunu vurgulayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Musa Aydın, "660. Tarihi geleneksel Kırkpınar güreşlerimize hoş geldiniz. Bir buçuk yıl aradan sonra bugün hep birlikte 660. Genelsek Kırkpınar güreşlerimizin başlamasının mutluluğu yaşıyoruz. 660. geleneğimizin ve Kırkpınar güreşlerimizi yapılmasına izin veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor bakanlığımıza teşekkür ederim. Emeği geçene teşekkür ederim. Kırkpınar güreşlerimiz Edirne'mize ve ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından pehlivanların, Kırkpınar görevli hakem, davul ve zurna ekibinin bulunduğu bando eşliğinde resmi geçişle tribünler selamlandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

Ali Gürbüz, Edirne, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


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