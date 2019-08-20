Son Dakika Haberleri: 667. Elmalı güreşleri 6-7-8 Eylül'de başlıyor
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667. Elmalı güreşleri 6-7-8 Eylül'de başlıyor

23 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu yıl 667.'si düzenlenecek olan Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin adına yakışır bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

667. Elmalı güreşleri 6-7-8 Eylül'de başlıyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu yıl 667.'si düzenlenecek olan Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin adına yakışır bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Elmalı güreşlerine gereken tüm desteğin verildiğini söyleyen Böcek, tüm güreş severleri 6-7-8 Eylül tarihlerinde Elmalı'ya davet etti.

Türkün ilk er meydanı 667. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, güreş organizasyonuyla ilgili konuları görüşmek üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Elmalı'da bu yıl 667'ncisi düzenlenecek olan güreşlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi işbirliği içerisinde gerçekleşeceğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Sevgili güreşçilerimizle, güreş severlerimizle, güreş ağalarımızla hep beraber inşallah 6-7-8 Eylül'de bu organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerine destek verenlere teşekkür ediyorum. Antalya

Büyükşehir Belediyesi olarak yönetici arkadaşlarımız ve yetkililerimizle Elmalı'da olacağız" dedi.

"Din ve devlet işlerimizi ayırdığımız gibi sporla da siyaseti ayırmış birisi olarak 25 yıldır bütün güreşlerimize, er meydanlarımıza gideriz, gitmeye de devam edeceğiz" diyen Başkan Böcek, Elmalı'ya tüm güreşseverleri davet etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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