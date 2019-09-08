667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
1 saat önce
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Güreşlerden detaylar İzleyicilerden detaylar Yaşanan tartışmadan detay ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen yağlı güreşlere üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:44 Kaynak: AA
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Güreşlerden detaylar
İzleyicilerden detaylar
Yaşanan tartışmadan detay ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen yağlı güreşlere üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil