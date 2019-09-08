Son Dakika Haberleri: 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
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667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

1 saat önce

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Güreşlerden detaylar İzleyicilerden detaylar Yaşanan tartışmadan detay ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen yağlı güreşlere üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Güreşlerden detaylar

İzleyicilerden detaylar

Yaşanan tartışmadan detay ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen yağlı güreşlere üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Antalya, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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