Son Dakika Haberleri: 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
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667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

1 saat önce

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu., System.String[]

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.

İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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