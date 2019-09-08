667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu.
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667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz oldu. Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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