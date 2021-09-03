669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.

Müsabakalar öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü yapıldı. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı.

İlk gün alt boyların mücadele ettiği güreşler, 5 Eylül Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 669 yıldır devam eden Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemediğini hatırlattı.

Güreşlerin bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesinden dolayı büyük bir sevinç, mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Öztürk, güreşçilere başarılar diledi.