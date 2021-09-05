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669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu - Son Dakika

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

05.09.2021 18:27
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'sı düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'sı düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Bu yılın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, o güreşte finalde yendiği İsmail Koç'a 4. turda yenildi. Çeyrek finalde İsmail Balaban, İsmail Koç'u, Orhan Okulu, Yıldıray Akın'ı, Yusuf Can Zeybek, Nedim Gürel'i, Kürşat Şevki Korkmaz da Fatih Atlı'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Orhan Okulu, İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz ile eşleşti. Yusuf Can Zeybek, rakibini yenerek finale yükseldi. İsmail Balaban ise puanlamaya giden müsabakada rakibi Okulu'yu yenerek finale yükseldi.

İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek arasında oldukça çekişmeli geçen ve 19 dakika süren final müsabakasında rakibini yenmeyi başaran İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Düzenlenen törenle kürsüye çıkan güreşçilere ödül ve madalyaları verildi.

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığının yapılan ihalede, iş adamı Mehmet Gök, 1 milyon 377 bin lira ile kazandı.

Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

(İsa Akar/İHA)

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Antalya, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu - Son Dakika


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