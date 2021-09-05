669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreniyle sona erdi.

Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban ile ikinci Yusuf Can Zeybek ve üçüncüler Orhan Okulu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a madalya ve kupalarını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

Törene, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

Törenle altın kemeri takan Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.