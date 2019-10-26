669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor

Gümüşhane'de, Hristiyan Ortodoks inancının özelliklerini taşıyan ve mimari özellikleriyle dikkati çeken 669 yaşındaki İmera Manastırı'nın restoresine başlandı.

Merkeze bağlı Olucak köyü sınırları içinde yer alan, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında gösterilen manastırda, restorasyon çalışmalarının bir kısmının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Hazırlanan 160 bin liralık restorasyon projesinin ilk etabında manastırın çatısı, yıpranmış eksik taşları, içindeki hasarlı bir sütunu ile kapısının onarılması planlanıyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, manastırdaki restorasyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Karaca Mağarası, Krom Vadisi ve Santa, Satala antik kentleriyle tarihi ile turistik açıdan önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Gümüşhane'nin sahip olduğu tarihi zenginliklerle Doğu Karadeniz'de aynı zamanda bir inanç turizmi aksı üzerinde bulunduğuna işaret eden Taşbilek, bölgede birçok tarihi yapı bulunduğunu, bunların restore ederek turizme kazandırılma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Taşbilek, İmera Manastırı'nın da bu yapılardan biri olduğunu aktararak, "Tarihte önemli bir inanç merkezi. Bu yapıların korunması noktasında bölge halkının da özen göstermesi gerekiyor. Turizmde alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Manastırın yanındaki Foster Konağı'nın restorasyon çalışmalarıyla ilgili belirli bir oranda yol aldık. Böyle bir destinasyon kültür, tarih, doğa ve fotoğrafçılık gibi bir çok aktiviteyi de ziyaretçilerine sunacak." diye konuştu.