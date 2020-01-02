67 Burda AVM'de "Mini Cooper" kampanyası devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 67 Burda AVM'de 'Mini Cooper' kampanyası devam ediyor - Son Dakika

67 Burda AVM'de "Mini Cooper" kampanyası devam ediyor

6 saat önce

Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 67 Burda AVM'nin, her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu 'Mini Cooper' kampanyası devam ediyor.

67 Burda AVM'de

Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 67 Burda AVM'nin, her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu 'Mini Cooper' kampanyası devam ediyor.


Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesecek 'Mini Cooper' kampanyası ile alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. 29 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan 67 Burda ziyaretçileri, Mini Cooper kazanma şansı yakalıyor. Alışveriş tutkunları her alışverişlerinde Mini Cooper'a bir adım daha yaklaşıyor.


Aynı gün içindeki her 150 TL'lik alışverişe 1 çekiliş hakkı sunan kampanyaya katılım sağlayacak Esas 67 Burda AVM misafirlerinin, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.


Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatırken, Mini Cooper kazanma şansını sunuyor. Ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile Esas 67 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor.


Detaylı bilgiye http://www.esas67burda.com/ internet sitesinden erişilebilecek. - ZONGULDAK

Mini Cooper, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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