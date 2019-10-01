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67 Burda AVM'den ayakları yerden kesen kampanya

24 dakika önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, Mini Cooper ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesiyor.

67 Burda AVM'den ayakları yerden kesen kampanya, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, Mini Cooper ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesiyor.


Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. Esas 67 Burda AVM, 1 Ekim - 29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine Mini Cooper kazanma şansını sunuyor.


Aynı gün içinde toplamda her 150 TL'lik alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanacakları kampanyaya katılım sağlayacak Esas 67 Burda AVM ziyaretçilerinin, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.


Ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile Esas 67 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor. Detaylı bilgiye http://www.esas67burda.com/ internet sitesinden ulaşılabilecek.


Esas 67 Burda AVM


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m'lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.


Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkartıyor.


Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde "Sevgi Postanesi" projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı. - ZONGULDAK

Mini Cooper, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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