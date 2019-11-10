Son Dakika Haberleri: 67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı
Son Dakika Güncel 67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı

67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı

6 saat önce

Zonguldak'ta 67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı.

67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı, System.String[]

Zonguldak'ta 67 Burda AVM ziyaretçileri Atatürk'ü andı.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıldönümünde Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta anıldı.


İl genelinde çeşitli anma törenleri yapılırken Esas 67 Burda AVM ziyaretçileri de Atatürt'ü andı. 'Her nesil O'nunla yetişiyor. Atamızı sevgiyle anıyoruz' yazılı Atatürk heykelinin önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler o anları ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler tarafından ilgi gören bölümde kısa sürede çok sayıda hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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